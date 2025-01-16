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Денис Шаповалов — Лоренцо Музетти, результат матча 16 января 2025, счёт 0:3, 2-й круг Australian Open — 2025

Лоренцо Музетти обыграл Дениса Шаповалова и вышел в третий круг Australian Open
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15-я ракетка рейтинга итальянский теннисист Лоренцо Музетти уверенно обыграл 56 ракетку мира канадского спортсмена Дениса Шаповалова во втором круге Australian Open со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (8:6), 6:2.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 04:55 МСК
Денис Шаповалов
56
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		6 6 2
7 7 		7 8 6
             
Лоренцо Музетти
15
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Матч продолжался 2 часа 42 минуты. Шаповалов сделал пять подач навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету его соперника три эйса, четыре двойных ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. В следующем круге Шаповалов встретится с победителем пары Бен Шелтон — Пабло Карреньо-Буста.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионам среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.

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