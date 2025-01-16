Лоренцо Музетти обыграл Дениса Шаповалова и вышел в третий круг Australian Open

15-я ракетка рейтинга итальянский теннисист Лоренцо Музетти уверенно обыграл 56 ракетку мира канадского спортсмена Дениса Шаповалова во втором круге Australian Open со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (8:6), 6:2.
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Матч продолжался 2 часа 42 минуты. Шаповалов сделал пять подач навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету его соперника три эйса, четыре двойных ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. В следующем круге Шаповалов встретится с победителем пары Бен Шелтон — Пабло Карреньо-Буста.
Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионам среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.
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