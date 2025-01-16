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Габриэль Диалло — Карен Хачанов, результат матча 16 января 2025, счёт 1:3, 2-й круг Australian Open — 2025

Хачанов в четырёх сетах обыграл канадца Диалло и вышел в третий круг Australian Open
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19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обыграл 86-ю ракетку рейтинга канадца Габриэля Диалло во втором круге Australian Open со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 04:25 МСК
Габриэль Диалло
86
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		6 3 3
7 7 		4 6 6
             
Карен Хачанов
19
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Матч продолжался 3 часа 14 минут. Хачанов сделал 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника 15 эйсов, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти. В следующем круге Хачанов встретится с победителем пары Алекс Михельсен — Джеймс Маккейб.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионам среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.

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