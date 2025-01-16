Хачанов в четырёх сетах обыграл канадца Диалло и вышел в третий круг Australian Open

19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обыграл 86-ю ракетку рейтинга канадца Габриэля Диалло во втором круге Australian Open со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3.

Матч продолжался 3 часа 14 минут. Хачанов сделал 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника 15 эйсов, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти. В следующем круге Хачанов встретится с победителем пары Алекс Михельсен — Джеймс Маккейб.

Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионам среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.