Тейлор Фриц вышел в третий круг AO-2025, отдав три гейма сопернику из Чили
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В ночь с 15 на 16 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга между четвёртой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем и 150-м в мировом рейтинге чилийцем Кристьяном Гарином. Встреча закончилась разгромной победой Фрица в трёх сетах — 6:2, 6:1, 6:0.
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 06:15 МСК
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 0
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|2
|3
|4
|5
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|6
|6
|
|1
|0
150
Кристьян Гарин
К. Гарин
Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Фриц восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал семь из девяти брейк-пойнтов. Гарин выполнил два эйса при трёх двойных ошибках и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.
В третьем круге Australian Open — 2025 Тейлор Фриц сыграет с 41-й ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом.
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