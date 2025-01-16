Тейлор Фриц вышел в третий круг AO-2025, отдав три гейма сопернику из Чили

В ночь с 15 на 16 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга между четвёртой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем и 150-м в мировом рейтинге чилийцем Кристьяном Гарином. Встреча закончилась разгромной победой Фрица в трёх сетах — 6:2, 6:1, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Фриц восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал семь из девяти брейк-пойнтов. Гарин выполнил два эйса при трёх двойных ошибках и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге Australian Open — 2025 Тейлор Фриц сыграет с 41-й ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом.

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