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Тейлор Фриц — Кристьян Гарин, результат матча 16 января 2025, счет 3:0 (6:2, 6:1, 6:0), 2-й круг Australian Open — 2025

Тейлор Фриц вышел в третий круг AO-2025, отдав три гейма сопернику из Чили
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В ночь с 15 на 16 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга между четвёртой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем и 150-м в мировом рейтинге чилийцем Кристьяном Гарином. Встреча закончилась разгромной победой Фрица в трёх сетах — 6:2, 6:1, 6:0.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 06:15 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
2 		1 0
             
Кристьян Гарин
150
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Фриц восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал семь из девяти брейк-пойнтов. Гарин выполнил два эйса при трёх двойных ошибках и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге Australian Open — 2025 Тейлор Фриц сыграет с 41-й ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом.

Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде

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