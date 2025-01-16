Алекс де Минор легко обыграл Тристана Бойера во втором круге Australian Open — 2025
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В ночь с 15 на 16 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга между восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором и 136-м в мировом рейтинге американцем Тристаном Бойером. Встреча закончилась победой де Минора в трёх сетах — 6:2, 6:4, 6:3.
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 05:40 МСК
136
Тристан Бойер
Т. Бойер
Окончен
0 : 3
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8
Алекс де Минор
А. де Минор
Продолжительность матча составила 2 час 01 минуту. Де Минор шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. Бойер выполнил три эйса при двух двойных ошибках и выиграл за матч один брейк-пойнт из двух заработанных.
В третьем круге Australian Open — 2025 Алекс де Минор сыграет с 31-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло.
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