Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тристан Бойер — Алекс де Минор, результат матча 16 января 2025, счет 0:3 (2:6, 4:6, 3:6), 2-й круг Australian Open — 2025

Алекс де Минор легко обыграл Тристана Бойера во втором круге Australian Open — 2025
Комментарии

В ночь с 15 на 16 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга между восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором и 136-м в мировом рейтинге американцем Тристаном Бойером. Встреча закончилась победой де Минора в трёх сетах — 6:2, 6:4, 6:3.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 05:40 МСК
Тристан Бойер
136
США
Тристан Бойер
Т. Бойер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 3
6 		6 6
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Продолжительность матча составила 2 час 01 минуту. Де Минор шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. Бойер выполнил три эйса при двух двойных ошибках и выиграл за матч один брейк-пойнт из двух заработанных.

В третьем круге Australian Open — 2025 Алекс де Минор сыграет с 31-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло.

Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде

Видео: Самые долгие теннисные матчи

Материалы по теме
Де Минор ответил, испытывает ли давление в преддверии домашнего Australian Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android