Алекс де Минор легко обыграл Тристана Бойера во втором круге Australian Open — 2025

В ночь с 15 на 16 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга между восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором и 136-м в мировом рейтинге американцем Тристаном Бойером. Встреча закончилась победой де Минора в трёх сетах — 6:2, 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 час 01 минуту. Де Минор шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. Бойер выполнил три эйса при двух двойных ошибках и выиграл за матч один брейк-пойнт из двух заработанных.

В третьем круге Australian Open — 2025 Алекс де Минор сыграет с 31-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло.

Видео: Самые долгие теннисные матчи