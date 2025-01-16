Касаткина и Хачанов — в 3-м круге АО, «Барса» разгромила «Бетис» в Кубке. Главное к утру

10-я ракетка мира Дарья Касаткина и 19-й номер рейтинга ATP Карен Хачанов вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2025, «Барселона» разгромила «Бетис» в 1/16 финала Кубка Испании, отправив в ворота соперника восемь мячей, три из которых не засчитали, «Арсенал» одержал волевую победу в матче 21-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» в дерби северного Лондона. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».