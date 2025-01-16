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16 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты футбола, результаты Australian Open — 2025, НХЛ, КХЛ и НБА

Касаткина и Хачанов — в 3-м круге АО, «Барса» разгромила «Бетис» в Кубке. Главное к утру
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10-я ракетка мира Дарья Касаткина и 19-й номер рейтинга ATP Карен Хачанов вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2025, «Барселона» разгромила «Бетис» в 1/16 финала Кубка Испании, отправив в ворота соперника восемь мячей, три из которых не засчитали, «Арсенал» одержал волевую победу в матче 21-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» в дерби северного Лондона. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дарья Касаткина вышла в третий круг Australian Open — 2025, повесив «баранку» сопернице.
  2. Хачанов в четырёх сетах обыграл канадца Диалло и вышел в третий круг Australian Open.
  3. «Барселона» разгромила «Бетис» со счётом 5:1, три мяча каталонцев не засчитали.
  4. «Арсенал» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в дерби северного Лондона.
  5. Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open — 2025.
  6. «Ботафого» сделал официальное предложение «Зениту» по трансферу Вендела — Globo.
  7. 22 очка Леброна Джеймса и дабл-дабл Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Майами».
  8. «Атлетико» улучшил собственный клубный рекорд всех времён.
  9. Новак Джокович повторил редкое достижение, ранее покорявшееся только Серене Уильямс.
  10. «Динамо» может подать в суд на Бителло, если он не вернётся в клуб — Globo.
  11. «Спартак» уступил «Автомобилисту» на последних минутах и потерпел третье поражение подряд.
  12. «Оренбург» объявил об уходе Матиаса Переса.
  13. Швёнтек разгромила Шрамкову во втором круге Australian Open.
  14. Макдэвид вышел на чистое второе место в истории «Эдмонтона» по очкам за клуб в НХЛ.
  15. Стало известно, какую сумму «Торино» запросил у «Спартака» за переход Илича.
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