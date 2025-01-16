Гаэль Монфис — четвёртый по возрасту игрок в истории в 3-м круге хардового Australian Open

38-летний французский теннисист, 41-я ракетка мира Гаэль Монфис стал четвёртым в рейтинге самых возрастных участников третьего круга Australian Open с момента перехода турнира на хардовое покрытие в 1988 году.

В ночь с 15 на 16 января мск Монфис обыграл 101-ю ракетку мира немца Даниэля Альтмайера во втором круге турнира Australian Open — 2025 со счётом 7:5, 6:3, 7:6 (7:3) и пробился в третий круг в возрасте 38 лет и 147 дней. За всю историю хардового AO такого результата смогли достигнуть только три игрока старше Гаэля — Фелисьяно Лопес в 2021 году (39 лет и 154 дня), Иво Карлович в 2018 году (38 лет и 334 дня) и Роджер Федерер в 2020 году (38 лет и 178 дней).

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