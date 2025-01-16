Гаэль Монфис — четвёртый по возрасту игрок в истории в 3-м круге хардового Australian Open
Поделиться
38-летний французский теннисист, 41-я ракетка мира Гаэль Монфис стал четвёртым в рейтинге самых возрастных участников третьего круга Australian Open с момента перехода турнира на хардовое покрытие в 1988 году.
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 04:45 МСК
101
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6 3
|
|6
|7 7
41
Гаэль Монфис
Г. Монфис
В ночь с 15 на 16 января мск Монфис обыграл 101-ю ракетку мира немца Даниэля Альтмайера во втором круге турнира Australian Open — 2025 со счётом 7:5, 6:3, 7:6 (7:3) и пробился в третий круг в возрасте 38 лет и 147 дней. За всю историю хардового AO такого результата смогли достигнуть только три игрока старше Гаэля — Фелисьяно Лопес в 2021 году (39 лет и 154 дня), Иво Карлович в 2018 году (38 лет и 334 дня) и Роджер Федерер в 2020 году (38 лет и 178 дней).
Видео: Свитолина и Монфис вышли на танец молодожёнов
Комментарии
- 16 января 2025
-
09:18
-
08:57
-
08:55
-
08:49
-
08:30
-
07:53
-
07:46
-
07:45
-
07:43
-
07:30
-
07:23
-
07:00
-
06:51
-
06:47
-
06:00
-
05:48
-
05:23
-
05:14
-
05:09
-
04:46
-
04:45
-
04:33
-
04:27
-
04:06
-
02:00
-
02:00
-
01:30
-
00:44
-
00:30
- 15 января 2025
-
23:30
-
23:28
-
22:31
-
22:10
-
21:41
-
21:29