Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гаэль Монфис — четвёртый по возрасту игрок в истории в 3-м круге хардового Australian Open

Гаэль Монфис — четвёртый по возрасту игрок в истории в 3-м круге хардового Australian Open
Комментарии

38-летний французский теннисист, 41-я ракетка мира Гаэль Монфис стал четвёртым в рейтинге самых возрастных участников третьего круга Australian Open с момента перехода турнира на хардовое покрытие в 1988 году.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 04:45 МСК
Даниэль Альтмайер
101
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 6 3
7 		6 7 7
             
Гаэль Монфис
41
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

В ночь с 15 на 16 января мск Монфис обыграл 101-ю ракетку мира немца Даниэля Альтмайера во втором круге турнира Australian Open — 2025 со счётом 7:5, 6:3, 7:6 (7:3) и пробился в третий круг в возрасте 38 лет и 147 дней. За всю историю хардового AO такого результата смогли достигнуть только три игрока старше Гаэля — Фелисьяно Лопес в 2021 году (39 лет и 154 дня), Иво Карлович в 2018 году (38 лет и 334 дня) и Роджер Федерер в 2020 году (38 лет и 178 дней).

Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде

Видео: Свитолина и Монфис вышли на танец молодожёнов

Материалы по теме
38-летний Монфис вышел в третий круг Australian Open, где может сыграть с Фрицем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android