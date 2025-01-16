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Елена Рыбакина стала пятой теннисисткой, одержавшей 50+ побед на ТБШ с 2020 года

Елена Рыбакина стала пятой теннисисткой, одержавшей 50+ побед на ТБШ с 2020 года
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, уверенно обыгравшая в недавней встрече 191-ю ракетку рейтинга WTA американскую спортсменку Иву Йович во втором круге турнира Открытого чемпионата Австралии — 2025 со счётом 6:0, 6:3, стала пятой теннисисткой с 50-ю и более победами на турнирах «Большого шлема» с 2020 года. Об этом сообщает статистический портал Opta Ace.

Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 05:25 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Ива Йович
191
США
Ива Йович
И. Йович

По информации источника, ранее в женском одиночном разряде на ТБШ 50 побед за это время одержали только четыре теннисистки: Онс Жабер, Кори Гауфф, Арина Соболенко и Ига Швёнтек.

Напомним, в третьем круге представительница Казахстана Рыбакина встретится с украинкой Даяной Ястремской.

Календарь Australian Open — 2025
Турнирная сетка Australian Open — 2025
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