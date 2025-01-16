Елена Рыбакина стала пятой теннисисткой, одержавшей 50+ побед на ТБШ с 2020 года

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, уверенно обыгравшая в недавней встрече 191-ю ракетку рейтинга WTA американскую спортсменку Иву Йович во втором круге турнира Открытого чемпионата Австралии — 2025 со счётом 6:0, 6:3, стала пятой теннисисткой с 50-ю и более победами на турнирах «Большого шлема» с 2020 года. Об этом сообщает статистический портал Opta Ace.

По информации источника, ранее в женском одиночном разряде на ТБШ 50 побед за это время одержали только четыре теннисистки: Онс Жабер, Кори Гауфф, Арина Соболенко и Ига Швёнтек.

Напомним, в третьем круге представительница Казахстана Рыбакина встретится с украинкой Даяной Ястремской.