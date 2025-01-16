Эрика Андреева проиграла Беатрис Хаддад-Майе во втором круге Australian Open — 2025

В ночь с 15 на 16 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч второго круга между 86-й ракеткой мира российской теннисисткой Эрикой Андреевой и 17-й в мировом рейтинге Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии. Встреча закончилась победой бразильской спортсменки в двух сетах — 6:2, 6:3.
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Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Андреева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один из трёх брейк-пойнтов. Хаддад-Майя выполнила четыре эйса при трёх двойных ошибках и выиграла за матч 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных.
В третьем круге Australian Open — 2025 Беатрис Хаддад-Майя сыграет с победительницей матча между 75-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой и 25-й в рейтинге WTA Кэти Бултер из Великобритании.
Видео: Успехи российских теннисисток на Олимпиаде
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