Варвара Грачёва проиграла лаки-лузеру Еве Лис во втором круге Australian Open — 2025

128-я ракетка мира немецкая теннисистка Ева Лис вышла в третий круг Australian Open — 2025. В матче второго раунда она обыграла француженку Варвару Грачёву (69-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 3:6, 6:4. Отметим, что Лис попала в основную сетку АО-2025 как лаки-лузер благодаря снятию россиянки Анны Калинской.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. За это время Лис выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Грачёвой пять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Ева Лис сыграет с победительницей матча Жаклин Кристиан (Румыния) — Лючия Бронцетти (Италия).