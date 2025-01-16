Варвара Грачёва проиграла лаки-лузеру Еве Лис во втором круге Australian Open — 2025
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128-я ракетка мира немецкая теннисистка Ева Лис вышла в третий круг Australian Open — 2025. В матче второго раунда она обыграла француженку Варвару Грачёву (69-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 3:6, 6:4. Отметим, что Лис попала в основную сетку АО-2025 как лаки-лузер благодаря снятию россиянки Анны Калинской.
Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 07:15 МСК
128
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
2 : 1
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|6
|4
69
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Встреча продолжалась 1 час 58 минут. За это время Лис выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Грачёвой пять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Ева Лис сыграет с победительницей матча Жаклин Кристиан (Румыния) — Лючия Бронцетти (Италия).
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