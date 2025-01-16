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Стал известен соперник Карена Хачанова в третьем круге Australian Open — 2025

Стал известен соперник Карена Хачанова в третьем круге Australian Open — 2025
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Определился соперник российского теннисиста Карена Хачанова в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2025. Им стал 20-летний американец Алекс Михельсен, занимающий 42-ю строчку в рейтинге ATP. В матче 1/32 финала Михельсен обыграл представителя Австралии 258-ю ракетку мира Джеймса Маккейба — 7:5, 6:3, 7:6 (7:4).

Хачанов и Михельсен никогда ранее не встречались на турнирах ATP.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
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Новости. Теннис
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