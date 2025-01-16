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Жоао Фонсека и Якуб Меншик повторили достижение Новака Джоковича и Энди Маррея

Жоао Фонсека и Якуб Меншик повторили достижение Новака Джоковича и Энди Маррея
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18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека и 19-летний представитель Чехии Якуб Меншик повторили достижение, которое в последний раз было установлено 24-кратным победителем турниров сербом Новаком Джоковичем и трёхкратным чемпионом мэйджоров Энди Марреем.

Фонсека и Меншик стали первой парой тинейджеров со времён Джоковича и Маррея, которым удалось обыграть игроков топ-10 на турнире «Большого шлема».

Напомним, в первом круге Australian Open — 2025 Фонсека обыграл девятую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва, Меншик во втором круге выбил шестого номера рейтинга норвежца Каспера Рууда. Джокович и Маррей установили это достижение 19 лет назад — на Уимблдоне-2006.

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