Жоао Фонсека и Якуб Меншик повторили достижение Новака Джоковича и Энди Маррея

18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека и 19-летний представитель Чехии Якуб Меншик повторили достижение, которое в последний раз было установлено 24-кратным победителем турниров сербом Новаком Джоковичем и трёхкратным чемпионом мэйджоров Энди Марреем.

Фонсека и Меншик стали первой парой тинейджеров со времён Джоковича и Маррея, которым удалось обыграть игроков топ-10 на турнире «Большого шлема».

Напомним, в первом круге Australian Open — 2025 Фонсека обыграл девятую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва, Меншик во втором круге выбил шестого номера рейтинга норвежца Каспера Рууда. Джокович и Маррей установили это достижение 19 лет назад — на Уимблдоне-2006.