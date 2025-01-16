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Ольховский высказался о победе Хачанова в матче с Диалло на Australian Open

Ольховский высказался о победе Хачанова в матче с Диалло на Australian Open
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался об игре россиянина Карена Хачанова в матче второго круга Australian Open — 2025 с канадцем Габриэлем Диалло.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 04:25 МСК
Габриэль Диалло
86
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		6 3 3
7 7 		4 6 6
             
Карен Хачанов
19
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Давайте не будем забегать вперёд, как далеко может дойти Хачанов на АО. Впереди у него серьёзные соперники. Самое главное, что Карен чувствует себя уверенно в розыгрышах. Сегодня соперник был высоким, надо было держать свою подачу, что Карен и сделал. Второй сет немного не пошёл, но всё равно молодец. Хороший матч! Хачанов уверенно сыграл, надо продолжать так и дальше», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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