Ольховский высказался о победе Хачанова в матче с Диалло на Australian Open

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался об игре россиянина Карена Хачанова в матче второго круга Australian Open — 2025 с канадцем Габриэлем Диалло.

«Давайте не будем забегать вперёд, как далеко может дойти Хачанов на АО. Впереди у него серьёзные соперники. Самое главное, что Карен чувствует себя уверенно в розыгрышах. Сегодня соперник был высоким, надо было держать свою подачу, что Карен и сделал. Второй сет немного не пошёл, но всё равно молодец. Хороший матч! Хачанов уверенно сыграл, надо продолжать так и дальше», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.