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Рыбакина рассказала, что ей нравится в работе с Иванишевичем

Рыбакина рассказала, что ей нравится в работе с Иванишевичем
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос, что ей нравится больше всего в работе с хорватским специалистом Гораном Иванишевичем.

«Он весёлый парень. Раньше мы не так хорошо были знакомы, нам нужно было время, чтобы привыкнуть друг к другу. Сейчас я думаю, что мы неплохо поработали в период межсезонья. С нетерпением жду возможности выиграть с ним несколько титулов», — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

Во втором круге турнира Australian Open — 2025 Рыбакина обыграла американку Иву Йович со счётом 6:0, 6:3. Далее она сыграет с украинкой Даяной Ястремской.

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