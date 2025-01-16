Рыбакина рассказала, что ей нравится в работе с Иванишевичем

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос, что ей нравится больше всего в работе с хорватским специалистом Гораном Иванишевичем.

«Он весёлый парень. Раньше мы не так хорошо были знакомы, нам нужно было время, чтобы привыкнуть друг к другу. Сейчас я думаю, что мы неплохо поработали в период межсезонья. С нетерпением жду возможности выиграть с ним несколько титулов», — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

Во втором круге турнира Australian Open — 2025 Рыбакина обыграла американку Иву Йович со счётом 6:0, 6:3. Далее она сыграет с украинкой Даяной Ястремской.