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«Мне нечего терять». Эмма Радукану — о предстоящем матче с Игой Швёнтек на AO-2025

«Мне нечего терять». Эмма Радукану — о предстоящем матче с Игой Швёнтек на AO-2025
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61-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о предстоящем матче с пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» полькой Игой Швёнтек в третьем круге Australian Open — 2025.

Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Эмма Радукану
61
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Это будет хороший матч для меня. Мне нравится любой матч, который я смогу проводить против лучших соперников. Это возможность проверить свою игру и увидеть, на каком уровне я нахожусь. Мы играли дважды на грунте, посмотрим, что будет на харде. Она уже многого достигла. В этом матче мне нечего терять, я выложусь по полной. Не могу дождаться, чтобы сыграть перед вами», — сказала Радукану на пресс-конференции.

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