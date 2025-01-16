Людмила Самсонова в паре с Коччаретто вышли во второй круг Australian Open — 2025

Российская теннисистка Людмила Самсонова и итальянка Элизабетта Коччаретто вышли во второй круг парного разряда Australian Open — 2025. В матче 1/32 финала они в двух сетах обыграли дуэт Анна Бондарь (Венгрия)/Моюка Учижима (Япония) — 6:2, 6:4.
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Встреча продолжалась 1 час 13 минут. Самсонова и Коччаретто ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных (67%). На счету их соперниц три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных (43%).
Соперницами российско-итальянского дуэта в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии станут победительницы встречи первого круга Мию Като (Япония)/Рената Сарасуа (Мексика) — Софья Кенин (США)/Моника Никулеску (Румыния).
- 16 января 2025
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