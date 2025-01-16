Вероника Кудерметова обыграла Кэти Бултер во втором круге Australian Open — 2025

75-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг Australian Open — 2025. В матче 1/32 финала она обыграла британку Кэти Бултер (25-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. Россиянка семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и показала 100-процентную реализацию брейк-пойнтов (пять из пяти). Её соперница выполнила пять эйсов при трёх двойных ошибках и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из семи заработанных.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Вероника Кудерметова сыграет с 17-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии, обыгравшей во втором раунде россиянку Эрику Андрееву.