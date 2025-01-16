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Вероника Кудерметова обыграла Кэти Бултер во втором круге Australian Open — 2025

Вероника Кудерметова обыграла Кэти Бултер во втором круге Australian Open — 2025
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75-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг Australian Open — 2025. В матче 1/32 финала она обыграла британку Кэти Бултер (25-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:2.

Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 10:35 МСК
Вероника Кудерметова
75
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 3 		6 2
         
Кэти Бултер
25
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. Россиянка семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и показала 100-процентную реализацию брейк-пойнтов (пять из пяти). Её соперница выполнила пять эйсов при трёх двойных ошибках и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из семи заработанных.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Вероника Кудерметова сыграет с 17-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии, обыгравшей во втором раунде россиянку Эрику Андрееву.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
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