Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг Australian Open — 2025
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27-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Australian Open — 2025. В матче второго раунда она уверенно обыграла американку Кэролайн Доулхайд (83-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:1, 6:4.
Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 10:00 МСК
27
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
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83
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. За это время Свитолина выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Доулхайд четыре эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из восьми заработанных.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Элина Свитолина сыграет с победительницей матча Рената Сарасуа (Мексика) — Жасмин Паолини.
Комментарии
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