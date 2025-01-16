Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг Australian Open — 2025

27-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Australian Open — 2025. В матче второго раунда она уверенно обыграла американку Кэролайн Доулхайд (83-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. За это время Свитолина выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Доулхайд четыре эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из восьми заработанных.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Элина Свитолина сыграет с победительницей матча Рената Сарасуа (Мексика) — Жасмин Паолини.