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Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг Australian Open — 2025

Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг Australian Open — 2025
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27-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Australian Open — 2025. В матче второго раунда она уверенно обыграла американку Кэролайн Доулхайд (83-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:1, 6:4.

Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 10:00 МСК
Элина Свитолина
27
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Кэролайн Доулхайд
83
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. За это время Свитолина выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Доулхайд четыре эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из восьми заработанных.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Элина Свитолина сыграет с победительницей матча Рената Сарасуа (Мексика) — Жасмин Паолини.

Календарь Australian Open - 2025 (ж)
Календарь Australian Open - 2025 (ж)
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