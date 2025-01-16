Фабиан Марожан одержал первую победу над игроком топ-20 на ТБШ, выбив 17-го сеяного с АО

59-я ракетка мира венгерский теннисист Фабиан Марожан впервые в карьере одержал победу над игроком топ-20 рейтинга ATP на турнирах «Большого шлема». Сегодня, 16 января, он в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 в пяти сетах обыграл 16-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо — 6:7 (3:7), 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 3 часа 20 минут. Марожан выполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Тиафо 19 эйсов, 10 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Марожан встретится с победителем матча Жоао Фонсека (Бразилия) — Лоренцо Сонего (Италия).