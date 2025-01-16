Фабиан Марожан одержал первую победу над игроком топ-20 на ТБШ, выбив 17-го сеяного с АО
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59-я ракетка мира венгерский теннисист Фабиан Марожан впервые в карьере одержал победу над игроком топ-20 рейтинга ATP на турнирах «Большого шлема». Сегодня, 16 января, он в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 в пяти сетах обыграл 16-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо — 6:7 (3:7), 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 08:25 МСК
59
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
3 : 2
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16
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Встреча продолжалась 3 часа 20 минут. Марожан выполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Тиафо 19 эйсов, 10 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из восьми.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Марожан встретится с победителем матча Жоао Фонсека (Бразилия) — Лоренцо Сонего (Италия).
Комментарии
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