Янник Синнер сенсационно проиграл сет 173-й ракетке мира во втором круге AO-2025

В эти минуты проходит матч второго круга Australian Open — 2025, в котором действующий чемпион турнира, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер играет со 173-м номером рейтинга ATP австралийцем Тристаном Скулкейтом, который попал в основную сетку благодаря уайлд-кард. Синнер неожиданно проиграл первый сет со счётом 4:6.

Синнер не заработал ни одного брейк-пойнта и сам проиграл гейм на своей подаче при счёте 4:5. Партия продолжалась 47 минут.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. В прошлогоднем финале Янник Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева, отыгравшись со счёта 2:0 по сетам.