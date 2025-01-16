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Янник Синнер сенсационно проиграл сет 173-й ракетке мира во втором круге AO-2025

Янник Синнер сенсационно проиграл сет 173-й ракетке мира во втором круге AO-2025
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В эти минуты проходит матч второго круга Australian Open — 2025, в котором действующий чемпион турнира, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер играет со 173-м номером рейтинга ATP австралийцем Тристаном Скулкейтом, который попал в основную сетку благодаря уайлд-кард. Синнер неожиданно проиграл первый сет со счётом 4:6.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 11:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		2
6 		2
             
Тристан Скулкейт
173
Австралия
Тристан Скулкейт
Т. Скулкейт

Синнер не заработал ни одного брейк-пойнта и сам проиграл гейм на своей подаче при счёте 4:5. Партия продолжалась 47 минут.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. В прошлогоднем финале Янник Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева, отыгравшись со счёта 2:0 по сетам.

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