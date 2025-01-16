Жоао Фонсека проиграл Сонего во втором круге Australian Open — 2025
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112-я ракетка мира, 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека завершил выступление на Australian Open — 2025. Во втором круге он проиграл итальянцу Лоренцо Сонего (55-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 3:6, 6:3.
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 09:05 МСК
112
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 3
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|6
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55
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Матч продолжался 3 часа 41 минуту. За это время Фонсека выполнил 11 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Сонего 12 эйсов, три двойные ошибки, он реализовал 5 брейк-пойнтов из 12.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Лоренцо Сонего сыграет с венгром Фабианом Марожаном, который выбил американца Фрэнсиса Тиафо.
Комментарии
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