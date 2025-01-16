Хольгер Руне вышел в третий круг Australian Open — 2025, обыграв Берреттини

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в третий круг Australian Open — 2025. В матче второго раунда он одолел итальянца Маттео Берреттини (34-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 3 часа 26 минут. За это время Руне выполнил восемь подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Берреттини 16 эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Хольгер Руне сыграет с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем, который выбил поляка Хуберта Хуркача.