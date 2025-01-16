Хольгер Руне вышел в третий круг Australian Open — 2025, обыграв Берреттини
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в третий круг Australian Open — 2025. В матче второго раунда он одолел итальянца Маттео Берреттини (34-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 7:6 (8:6).
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 09:15 МСК
34
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
1 : 3
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13
Хольгер Руне
Х. Руне
Встреча продолжалась 3 часа 26 минут. За это время Руне выполнил восемь подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Берреттини 16 эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Хольгер Руне сыграет с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем, который выбил поляка Хуберта Хуркача.
Комментарии
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