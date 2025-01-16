Янник Синнер в четырёх сетах обыграл 173-ю ракетку мира во втором круге Australian Open

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не без труда вышел в третий круг Australian Open — 2025. В матче второго раунда он обыграл австралийца Тристана Скулкейта (173-й номер рейтинга ATP) в четырёх сетах — 4:6, 6:4, 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. За это время Синнер выполнил 14 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Скулкейта 13 эйсов, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер сыграет с американцем Маркосом Гироном (46-й номер рейтинга ATP). Напомним, итальянец является действующим чемпионом турнира в Мельбурне.