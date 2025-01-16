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Янник Синнер в четырёх сетах обыграл 173-ю ракетку мира во втором круге Australian Open

Янник Синнер в четырёх сетах обыграл 173-ю ракетку мира во втором круге Australian Open
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не без труда вышел в третий круг Australian Open — 2025. В матче второго раунда он обыграл австралийца Тристана Скулкейта (173-й номер рейтинга ATP) в четырёх сетах — 4:6, 6:4, 6:1, 6:3.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 11:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 1 3
             
Тристан Скулкейт
173
Австралия
Тристан Скулкейт
Т. Скулкейт

Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. За это время Синнер выполнил 14 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Скулкейта 13 эйсов, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер сыграет с американцем Маркосом Гироном (46-й номер рейтинга ATP). Напомним, итальянец является действующим чемпионом турнира в Мельбурне.

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