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Стало известно, какой штраф грозит Даниилу Медведеву за срыв в 1-м круге Australian Open

Стало известно, какой штраф грозит Даниилу Медведеву за срыв в 1-м круге Australian Open
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев может быть оштрафован на сумму от $ 50 тыс. до $ 100 тыс. за своё поведение в матче первого круга Australian Open — 2025 с таиландцем Касидитом Самреем (6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2). Об этом сообщает Tennis Channel.

По информации источника, Медведев должен будет заплатить $ 50 тыс. Однако если судьи посчитают его действия неспортивными, то наказание может увеличиться и до $ 100 тыс. Кроме того, теннисист будет вынужден возместить стоимость камеры.

Напомним, россиянин после неудачного розыгрыша несколько раз ударил ракеткой по сетке. В результате агрессивных действий он сломал ракетку и камеру, повешенную на сетку.

В эти минуты Медведев проводит матч второго круга Australian Open с американским теннисистом Лёнером Тином.

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