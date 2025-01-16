Кирьос и Коккинакис снялись по ходу матча первого круга Australian Open — 2025 в паре

Австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис завершили выступление на Australian Open — 2025 в парном разряде. Они снялись по ходу матча первого круга при счёте 5:7, 2:3 из-за травмы плеча Коккинакиса. Они играли с соотечественниками Джеймсом Даквортом и Александаром Вукичем.

В одиночном разряде Кирьос проиграл ещё в первом круге британцу Джейкобу Фирнли. Коккинакис уступил ещё одному британцу Джеку Дрейперу на стадии второго раунда. Напомним, Кирьос и Коккинакис выигрывали парный АО в 2022 году.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Дакворт и Вукич сыграют с австралийским дуэтом Люк Сэвилл/Ли Ту.