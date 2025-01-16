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Кирьос и Коккинакис снялись по ходу матча первого круга Australian Open — 2025 в паре

Кирьос и Коккинакис снялись по ходу матча первого круга Australian Open — 2025 в паре
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Австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис завершили выступление на Australian Open — 2025 в парном разряде. Они снялись по ходу матча первого круга при счёте 5:7, 2:3 из-за травмы плеча Коккинакиса. Они играли с соотечественниками Джеймсом Даквортом и Александаром Вукичем.

Australian Open — парный разряд (м). 1-й круг
16 января 2025, четверг. 13:05 МСК
Джеймс Дакворт
Австралия
Джеймс Дакворт
Александар Вукич
Австралия
Александар Вукич
Д. Дакворт А. Вукич
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 		3
5 		2
         
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Т. Коккинакис Н. Кирьос

В одиночном разряде Кирьос проиграл ещё в первом круге британцу Джейкобу Фирнли. Коккинакис уступил ещё одному британцу Джеку Дрейперу на стадии второго раунда. Напомним, Кирьос и Коккинакис выигрывали парный АО в 2022 году.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Дакворт и Вукич сыграют с австралийским дуэтом Люк Сэвилл/Ли Ту.

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