Кирьос и Коккинакис снялись по ходу матча первого круга Australian Open — 2025 в паре
Поделиться
Австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис завершили выступление на Australian Open — 2025 в парном разряде. Они снялись по ходу матча первого круга при счёте 5:7, 2:3 из-за травмы плеча Коккинакиса. Они играли с соотечественниками Джеймсом Даквортом и Александаром Вукичем.
Australian Open — парный разряд (м). 1-й круг
16 января 2025, четверг. 13:05 МСК
Джеймс Дакворт
Александар Вукич
Д. Дакворт А. Вукич
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|3
|
|2
Танаси Коккинакис
Ник Кирьос
Т. Коккинакис Н. Кирьос
В одиночном разряде Кирьос проиграл ещё в первом круге британцу Джейкобу Фирнли. Коккинакис уступил ещё одному британцу Джеку Дрейперу на стадии второго раунда. Напомним, Кирьос и Коккинакис выигрывали парный АО в 2022 году.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Дакворт и Вукич сыграют с австралийским дуэтом Люк Сэвилл/Ли Ту.
Комментарии
- 16 января 2025
-
15:23
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:27
-
14:14
-
14:02
-
12:54
-
12:53
-
12:41
-
12:25
-
12:04
-
11:18
-
10:53
-
10:46
-
10:37
-
10:32
-
10:30
-
10:24
-
09:45
-
09:30
-
09:18
-
08:57
-
08:55
-
08:49
-
08:30
-
07:53
-
07:46
-
07:45
-
07:43
-
07:30
-
07:23
-
07:00
-
06:51
-
06:47