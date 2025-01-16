Даниил Медведев — Лёнер Тин: американец взял первый сет в матче второго круга AO-2025
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В эти минуты в Мельбурне проходит матч второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между российским теннисистом пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым и американцем Лёнером Тином (121-й в рейтинге ATP).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и 19-летним американским теннисистом.
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
121
Лёнер Тин
Л. Тин
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|
|3
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Первый сет выиграл американец — 6:3.
Теннисисты проводят первый матч между собой на турнирах уровня ATP.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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