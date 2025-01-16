Скулкейт прервал серию Синнера из 29 выигранных сетов подряд

Лидер мирового рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер проиграл сет в официальном турнире впервые с октября 2024 года. В матче второго круга на Australian Open — 2025 партию у него выиграл 173-я ракетка мира австралиец Тристан Скулкейт.

До этого Синнер проигрывал партию в третьем круге «Мастерса» в Шанхае в матче с аргентинцем Томасом-Мартином Этчеверри. С тех пор Янник выиграл 29 сетов подряд. Он взял титулы в Шанхае, на Итоговом турнире ATP, а также победил в трёх матчах на Кубке Дэвиса.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер сыграет с американцем Маркосом Гироном (46-й номер рейтинга ATP). Напомним, итальянец является действующим чемпионом турнира в Мельбурне.