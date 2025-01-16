Скулкейт прервал серию Синнера из 29 выигранных сетов подряд
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Лидер мирового рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер проиграл сет в официальном турнире впервые с октября 2024 года. В матче второго круга на Australian Open — 2025 партию у него выиграл 173-я ракетка мира австралиец Тристан Скулкейт.
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 11:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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|3
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|6
|6
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|4
|1
|3
173
Тристан Скулкейт
Т. Скулкейт
До этого Синнер проигрывал партию в третьем круге «Мастерса» в Шанхае в матче с аргентинцем Томасом-Мартином Этчеверри. С тех пор Янник выиграл 29 сетов подряд. Он взял титулы в Шанхае, на Итоговом турнире ATP, а также победил в трёх матчах на Кубке Дэвиса.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер сыграет с американцем Маркосом Гироном (46-й номер рейтинга ATP). Напомним, итальянец является действующим чемпионом турнира в Мельбурне.
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