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Янник Синнер сообщил, что по итогам 2025 года завершит сотрудничество с тренером

Янник Синнер сообщил, что по итогам 2025 года завершит сотрудничество с тренером
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер объявил, что 2025 год станет последним в его работе с австралийцем Дарреном Кэхиллом.

«Это будет последний сезон Даррена в качестве моего тренера», — сказал Синнер в эфире Eurosport Italia.

Кэхилл начал работать в команде итальянца с 2022 года. Австралийский специалист является одним из двух тренеров Синнера. Помимо него, Янника тренирует итальянец Симоне Ваньоцци.

В третьем круге Australian Open — 2025 Янник Синнер сыграет с американцем Маркосом Гироном (46-й номер рейтинга ATP). Напомним, итальянец является действующим чемпионом турнира в Мельбурне.

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