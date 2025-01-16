Даниил Медведев получил предупреждение за брошенную ракетку в матче с Лёнером Тином на АО

В эти минуты в Мельбурне проходит матч второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между российским теннисистом пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым и американцем Лёнером Тином (121-й в рейтинге ATP).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и 19-летним американским теннисистом.

Первый сет выиграл американец — 6:3. Во втором россиянин получил предупреждение за брошенную ракетку в сторону скамейки.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами соревнований являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.