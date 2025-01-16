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Даниил Медведев бросил непристойную фразу болельщику в матче с Тином на АО-2025

Даниил Медведев бросил непристойную фразу болельщику в матче с Тином на АО-2025
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выкрикнул непристойную фразу болельщику в конце первого сета матча второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 с американцем Лёнером Тином.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Уступая 3:5 и 0:40 в первом сете, Медведев по-русски громко сказал кому-то на трибунах: «Сейчас ###### будешь у меня». Это услышал другой русскоговорящий болельщик и крикнул: «Правильно!» Россиянин уступил в первой партии со счётом 3:6. В эти минуты подходит к концу второй сет. Американец ведёт на своей подаче 6:5.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

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