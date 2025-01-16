Даниил Медведев бросил непристойную фразу болельщику в матче с Тином на АО-2025

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выкрикнул непристойную фразу болельщику в конце первого сета матча второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 с американцем Лёнером Тином.

Уступая 3:5 и 0:40 в первом сете, Медведев по-русски громко сказал кому-то на трибунах: «Сейчас ###### будешь у меня». Это услышал другой русскоговорящий болельщик и крикнул: «Правильно!» Россиянин уступил в первой партии со счётом 3:6. В эти минуты подходит к концу второй сет. Американец ведёт на своей подаче 6:5.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.