Коллинз ударила себя по пятой точке после матча с австралийкой. Её освистал весь стадион

11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз провоцировала болельщиков на Australian Open после матча второго круга. Она играла с представительницей Австралии Дестани Айавой и победила со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2.

После матчбола Коллинз несколько раз приставляла ладонь к уху и отправляла поцелуи, когда весь стадион её освистывал за провоцирующее поведение.

Фото: Кадр из трансляции

После рукопожатия с соперницей американка поцеловала свою ладонь, а затем ударила себя по пятой точке.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

31-летняя Даниэль Коллинз знаменита своим противоречивым поведением как в адрес публики, так и в адрес соперниц. В третьем круге AO-2025 она сыграет с соотечественницей Мэдисон Киз.