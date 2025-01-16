Брэд Гилберт: Тин гоняет Медведева по всему корту

Бывший теннисист бронзовый призёр Олимпиады-1988 американец Брэд Гилберт прокомментировал ситуацию на корте в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между российским теннисистом пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым и 19-летним соотечественником Лёнером Тином.

«Действительно хорошее начало для Тина против Медведева. Он гоняет Медведева по всему корту», — написал Гилберт на своей странице в социальных сетях.

Первый сет выиграл американец со счётом 6:3. В эти минуты идёт вторая партия.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.