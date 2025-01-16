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Даниил Медведев — Лёнер Тин: американец упрочил преимущество в матче второго круга AO-2025

Даниил Медведев — Лёнер Тин: американец упрочил преимущество в матче второго круга AO-2025
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В эти минуты в Мельбурне проходит матч второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2025 между российским теннисистом пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым и американцем Лёнером Тином (121-й в рейтинге ATP).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и 19-летним американским теннисистом.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Первый сет выиграл американец со счётом 6:3. Вторая партия также осталась за Тином — 7:6 (7:4).

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
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