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Жасмин Паолини вышла в третий круг Australian Open — 2025, где сыграет со Свитолиной

Жасмин Паолини вышла в третий круг Australian Open — 2025, где сыграет со Свитолиной
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Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в третий круг Australian Open — 2025. В матче второго раунда она одержала уверенную победу над мексиканкой Ренатой Сарасуа (70-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:3.

Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:25 МСК
Рената Сарасуа
70
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. За это время Паолини выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Сарасуа ни одного эйса, ни одной подачи навылет и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Жасмин Паолини сыграет с 27-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.

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