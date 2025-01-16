Жасмин Паолини вышла в третий круг Australian Open — 2025, где сыграет со Свитолиной

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в третий круг Australian Open — 2025. В матче второго раунда она одержала уверенную победу над мексиканкой Ренатой Сарасуа (70-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. За это время Паолини выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Сарасуа ни одного эйса, ни одной подачи навылет и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Жасмин Паолини сыграет с 27-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.