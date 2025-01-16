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Коллинз — о публике на AO: все деньги, потраченные на билеты, идут прямо на мой счёт!

Коллинз — о публике на AO: все деньги, потраченные на билеты, идут прямо на мой счёт!
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11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз прокомментировала своё поведение в сторону австралийской публики после матча с Дестани Айавой во втором круге Australian Open — 2025.

Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 12:05 МСК
Дестани Айава
195
Австралия
Дестани Айава
Д. Айава
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 2
7 7 		4 6
         
Даниэль Коллинз
11
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

«Я человек, которому нравится мотивация. К концу матча публика меня подталкивала. Самое замечательное в карьере профессионала на таком уровне — то, что есть люди, которым ты нравишься, и люди, которым ты не нравишься, но в конце концов все, кто приходит посмотреть на мою игру, помогают мне оплачивать счета. Моя карьера не будет длиться вечно, поэтому, когда происходят такие ситуации, я всегда стараюсь помнить, что эти люди помогают мне оплачивать счета: все деньги, потраченные на билеты, идут прямо на мой счёт!» — сказала Коллинз на пресс-конференции.

После матча с Айавой Коллинз сделала несколько провоцирующих жестов в адрес публики, которая яро поддерживала австралийку.

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