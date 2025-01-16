Коллинз — о публике на AO: все деньги, потраченные на билеты, идут прямо на мой счёт!

11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз прокомментировала своё поведение в сторону австралийской публики после матча с Дестани Айавой во втором круге Australian Open — 2025.
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«Я человек, которому нравится мотивация. К концу матча публика меня подталкивала. Самое замечательное в карьере профессионала на таком уровне — то, что есть люди, которым ты нравишься, и люди, которым ты не нравишься, но в конце концов все, кто приходит посмотреть на мою игру, помогают мне оплачивать счета. Моя карьера не будет длиться вечно, поэтому, когда происходят такие ситуации, я всегда стараюсь помнить, что эти люди помогают мне оплачивать счета: все деньги, потраченные на билеты, идут прямо на мой счёт!» — сказала Коллинз на пресс-конференции.
После матча с Айавой Коллинз сделала несколько провоцирующих жестов в адрес публики, которая яро поддерживала австралийку.
- 16 января 2025
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