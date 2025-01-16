Даниил Медведев получил второе предупреждение в матче с Лёнером Тином на АО-2025

В эти минуты в Мельбурне проходит матч второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2025 между российским теннисистом пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым и американцем Лёнером Тином (121-й в рейтинге ATP). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и 19-летним американским теннисистом.

Американец выиграл первые две партии — 6:3 7:6 (7:4). В третьем сете россиянин получил второе предупреждение в матче. Во второй партии он был наказан за брошенную ракетку в сторону скамейки.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Даниил Медведев является финалистом прошлогоднего турнира. В матче за титул он уступил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру.