Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Медведев снова в беде». ESPN — о матче россиянина с Лёнером Тином на АО-2025

«Медведев снова в беде». ESPN — о матче россиянина с Лёнером Тином на АО-2025
Комментарии

Американский спортивный канал ESPN прокомментировал ситуацию на корте в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2025 между российским теннисистом пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым и 19-летним соотечественником Лёнером Тином.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Медведев снова в беде. Тин продолжает ставить ему условия в матче», — написано в аккаунте телеканала в социальных сетях.

В данный момент идёт третий сет. Американец выиграл первые две партии -6:3 7:6 (7:4).

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Даниил Медведев является финалистом прошлогоднего турнира. В матче за титул он уступил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру.

Материалы по теме
Брэд Гилберт: Тин гоняет Медведева по всему корту
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android