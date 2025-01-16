«Медведев снова в беде». ESPN — о матче россиянина с Лёнером Тином на АО-2025

Американский спортивный канал ESPN прокомментировал ситуацию на корте в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2025 между российским теннисистом пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым и 19-летним соотечественником Лёнером Тином.

«Медведев снова в беде. Тин продолжает ставить ему условия в матче», — написано в аккаунте телеканала в социальных сетях.

В данный момент идёт третий сет. Американец выиграл первые две партии -6:3 7:6 (7:4).

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Даниил Медведев является финалистом прошлогоднего турнира. В матче за титул он уступил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру.