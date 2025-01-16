Даниил Медведев — Лёнер Тин: россиянин отыграл матч-бол в выигранном 3-м сете матча АО
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В эти минуты проходит матч второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2025 между российским теннисистом пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым и американцем Лёнером Тином (121-й в рейтинге ATP).
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
121
Лёнер Тин
Л. Тин
4-й сет
2 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 7
|6 8
|0
|
|6 4
|7 10
|2
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Первый сет выиграл американец со счётом 6:3. Вторая партия также осталась за Тином — 7:6 (7:4). В третьей россиянин на тай-брейке отыграл матч-бол и выиграл сет со счётом 7:6 (10:8).
Напомним, что россиянин по ходу матча получил два предупреждения.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Даниил Медведев является финалистом прошлогоднего турнира. В матче за титул он уступил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру.
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