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Даниил Медведев — Лёнер Тин: россиянин отыграл матч-бол в выигранном 3-м сете матча АО

Даниил Медведев — Лёнер Тин: россиянин отыграл матч-бол в выигранном 3-м сете матча АО
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В эти минуты проходит матч второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2025 между российским теннисистом пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым и американцем Лёнером Тином (121-й в рейтинге ATP).

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 0
3 		6 4 7 10 2
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Первый сет выиграл американец со счётом 6:3. Вторая партия также осталась за Тином — 7:6 (7:4). В третьей россиянин на тай-брейке отыграл матч-бол и выиграл сет со счётом 7:6 (10:8).

Напомним, что россиянин по ходу матча получил два предупреждения.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Даниил Медведев является финалистом прошлогоднего турнира. В матче за титул он уступил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
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