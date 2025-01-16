Даниил Медведев — Лёнер Тин: россиянин отыграл матч-бол в выигранном 3-м сете матча АО

В эти минуты проходит матч второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2025 между российским теннисистом пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым и американцем Лёнером Тином (121-й в рейтинге ATP).

Первый сет выиграл американец со счётом 6:3. Вторая партия также осталась за Тином — 7:6 (7:4). В третьей россиянин на тай-брейке отыграл матч-бол и выиграл сет со счётом 7:6 (10:8).

Напомним, что россиянин по ходу матча получил два предупреждения.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Даниил Медведев является финалистом прошлогоднего турнира. В матче за титул он уступил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру.