Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Лёнер Тин раздаёт Медведеву пощёчины». Брэд Гилберт — о матче второго круга на АО-2025

«Лёнер Тин раздаёт Медведеву пощёчины». Брэд Гилберт — о матче второго круга на АО-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший теннисист бронзовый призёр Олимпиады-1988 американец Брэд Гилберт прокомментировал ситуацию на корте в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2025 между российским теннисистом пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым и 19-летним соотечественником Лёнером Тином.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 0
3 		6 4 7 10 2
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Лёрнер Тин играет в серьёзный теннис, раздавая Медведеву пощёчины. Наиболее впечатляет, как он удерживает заднюю линию и диктует игру сопернику», — написал Гилберт на своей странице в социальных сетях.

Американец выиграл первые две партии — 6:3 7:6 (7:4). В эти минуты идёт тай-брейк в третьей партии.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

Материалы по теме
Брэд Гилберт: Тин гоняет Медведева по всему корту
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android