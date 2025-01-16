Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Лёнер Тин раздаёт Медведеву пощёчины». Брэд Гилберт — о матче второго круга на АО-2025

Бывший теннисист бронзовый призёр Олимпиады-1988 американец Брэд Гилберт прокомментировал ситуацию на корте в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2025 между российским теннисистом пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым и 19-летним соотечественником Лёнером Тином.

«Лёрнер Тин играет в серьёзный теннис, раздавая Медведеву пощёчины. Наиболее впечатляет, как он удерживает заднюю линию и диктует игру сопернику», — написал Гилберт на своей странице в социальных сетях.

Американец выиграл первые две партии — 6:3 7:6 (7:4). В эти минуты идёт тай-брейк в третьей партии.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.