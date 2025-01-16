«Вы думали, он тихо уйдёт?» Пресс-служба Australian Open отреагировала на камбэк Медведева

Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии — 2025 опубликовала пост, посвящённый тому, что чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сумел остаться в борьбе за выход в третий круг текущего розыгрыша.

Во втором круге соревнований Медведев (5) встречается со 121-й ракеткой мира американцем Лёнером Тином. Даниил неожиданно уступил две партии на старте матча — 3:6, 6:7 (4:7). Россиянин был близок к вылету с турнира, однако всё же перевёл встречу в четвёртый сет (7:6 (10:8)).

«Вы думали, он тихо уйдёт?» — написала пресс-служба AO-2025 в социальных сетях, добавив видео с завершением заключительного розыгрыша третьего сета.