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Даниил Медведев — Лёнер Тин: россиянин перевёл матч 2-го круга Australian Open в пятый сет

Даниил Медведев — Лёнер Тин: россиянин перевёл матч 2-го круга Australian Open в пятый сет
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Завершился четвёртый сет матча чемпиона US Open — 2021 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева со 121-й ракеткой мира, 19-летним американцем Лёнером Тином во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025. Он завершился со счётом 6:1 в пользу россиянина, тем самым Медведев перевёл встречу в пятый сет (первые две партии остались за Тином — 6:3, 7:6 (7:4), третью Даниил выиграл со счётом 7:6 (10:8)).

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 1 5
3 		6 4 7 10 6 5
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Лёнер Тин во втором круге Australian Open — 2025.

Четвёртая партия матча получилась наиболее короткой (27 минут), в её рамках россиянин реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Нельзя не отметить, что в Мельбурне уже 1:30 ночи по местному времени.

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