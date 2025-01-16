Даниил Медведев — Лёнер Тин: россиянин перевёл матч 2-го круга Australian Open в пятый сет

Завершился четвёртый сет матча чемпиона US Open — 2021 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева со 121-й ракеткой мира, 19-летним американцем Лёнером Тином во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025. Он завершился со счётом 6:1 в пользу россиянина, тем самым Медведев перевёл встречу в пятый сет (первые две партии остались за Тином — 6:3, 7:6 (7:4), третью Даниил выиграл со счётом 7:6 (10:8)).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Лёнер Тин во втором круге Australian Open — 2025.

Четвёртая партия матча получилась наиболее короткой (27 минут), в её рамках россиянин реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Нельзя не отметить, что в Мельбурне уже 1:30 ночи по местному времени.