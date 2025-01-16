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Даниил Медведев проводит пятый пятисетовый матч подряд на Australian Open

Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в данный момент проводит пятый пятисетовый матч подряд на Открытом чемпионате Австралии.

Во втором круге AO-2025 Медведев (5) встречается со 121-й ракеткой мира американцем Лёнером Тином.

Последние пять матчей Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии:

1/4 финала AO-2024: победа над Хубертом Хуркачем в пяти сетах;

1/2 финала AO-2024: победа над Александром Зверевым в пяти сетах;

финал AO-2024: поражение от Янника Синнера в пяти сетах;

первый круг AO-2025: победа над Касидитом Самрейем в пяти сетах;

второй круг AO-2025: матч с Лёнером Тином (?).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Лёнер Тин во втором круге Australian Open — 2025.