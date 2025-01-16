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Коллинз после победы над австралийкой Дестани Айавой провоцировала зрителей

Коллинз после победы над австралийкой Дестани Айавой провоцировала зрителей
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Одиннадцатая ракетка мира, американка Даниэль Коллинз, стала провоцировать зрителей после победы над 195-й ракеткой мира, австралийкой Дестани Айавой, во втором круге Открытого чемпионата Австралии-2025. Матч окончился со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2 в пользу американки.

Фото: скриншот из трансляции

Даниэль Коллинз сразу после завершения матча стала посылать трибунам воздушные поцелуи. В ответ на провокации болельщики загудели, но спортсменку это развеселило ещё больше.

Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 12:05 МСК
Дестани Айава
195
Австралия
Дестани Айава
Д. Айава
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 2
7 7 		4 6
         
Даниэль Коллинз
11
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Следующей соперницей Даниэль Коллинз в третьем круге станет 14-я ракетка мира, американка Мэдисон Киз. Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Арина Соболенко.

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