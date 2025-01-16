Коллинз после победы над австралийкой Дестани Айавой провоцировала зрителей

Одиннадцатая ракетка мира, американка Даниэль Коллинз, стала провоцировать зрителей после победы над 195-й ракеткой мира, австралийкой Дестани Айавой, во втором круге Открытого чемпионата Австралии-2025. Матч окончился со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2 в пользу американки.

Фото: скриншот из трансляции

Даниэль Коллинз сразу после завершения матча стала посылать трибунам воздушные поцелуи. В ответ на провокации болельщики загудели, но спортсменку это развеселило ещё больше.

Следующей соперницей Даниэль Коллинз в третьем круге станет 14-я ракетка мира, американка Мэдисон Киз. Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Арина Соболенко.