Коллинз после победы над австралийкой Дестани Айавой провоцировала зрителей
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Одиннадцатая ракетка мира, американка Даниэль Коллинз, стала провоцировать зрителей после победы над 195-й ракеткой мира, австралийкой Дестани Айавой, во втором круге Открытого чемпионата Австралии-2025. Матч окончился со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2 в пользу американки.
Фото: скриншот из трансляции
Даниэль Коллинз сразу после завершения матча стала посылать трибунам воздушные поцелуи. В ответ на провокации болельщики загудели, но спортсменку это развеселило ещё больше.
Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 12:05 МСК
195
Дестани Айава
Д. Айава
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|4
|6
11
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Следующей соперницей Даниэль Коллинз в третьем круге станет 14-я ракетка мира, американка Мэдисон Киз. Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Арина Соболенко.
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