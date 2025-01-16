Медведев проводит 20-й пятисетовик в карьере. До матча с Тином он выиграл 9 таких матчей
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Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в данный момент проводит свой 20-й пятисетовый матч в карьере.
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
121
Лёнер Тин
Л. Тин
5-й сет
2 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6 8
|1
|5
|
|6 4
|7 10
|6
|5
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Медведев (5) встречается со 121-й ракеткой мира американцем Лёнером Тином. Даниил неожиданно уступил две партии на старте матча — 3:6, 6:7 (4:7). Россиянин был близок к вылету с турнира, однако всё же перевёл встречу в четвёртый сет (7:6 (10:8)), который уверенно выиграл со счётом 6:1.
До этого поединка Медведев выиграл 9 из 19 матчей, которые уходили в пятый сет. Если Медведев одолеет Тина, счёт станет 10:10, в обратном случае — 9:11.
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