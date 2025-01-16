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Пресс-служба AO: это самый длинный матч в карьере Тина и обычный вечер четверга Медведева

Пресс-служба AO: это самый длинный матч в карьере Тина и обычный вечер четверга Медведева
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Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии — 2025 пошутила о матче чемпиона US Open — 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева со 121-й ракеткой мира 19-летнем американцем Лёнером Тином (Q) во втором круге текущего розыгрыша.

«Мы достигли четырёхчасовой отметки на арене Рода Лэйвера. Самый длинный матч в карьере Лёнера Тина.

Обычный вечер четверга/утро пятницы для Даниила Медведева», — написала пресс-служба AO в социальных сетях.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 1 5
3 		6 4 7 10 6 5
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев неожиданно уступил две партии на старте матча — 3:6, 6:7 (4:7). Россиянин был близок к вылету с турнира, однако всё же перевёл встречу в четвёртый сет (7:6 (10:8)), который уверенно выиграл со счётом 6:1. В данный момент идёт пятый сет матча — Тин ведёт со счётом 5:4.

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