Дождь прервал напряжённую концовку матча Медведева с Тином во втором круге Australian Open

Дождь ненадолго прервал матч чемпиона US Open — 2021 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева со 121-й ракеткой мира 19-летним американцем Лёнером Тином во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025. Это случилось в пятом сете при счёте 5:5 (15:15).

В данный момент на стадионе закрывают крышу, а сотрудники корта протирают его поверхность, так как капли дождя уже успели попасть на неё.

Фото: скриншот из трансляции

Медведев неожиданно уступил две партии на старте матча — 3:6, 6:7 (4:7). Россиянин был близок к вылету с турнира, однако всё же перевёл встречу в четвёртый сет (7:6 (10:8)), который уверенно выиграл со счётом 6:1.