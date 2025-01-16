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Дождь прервал напряжённую концовку матча Медведева с Тином во втором круге Australian Open

Дождь прервал напряжённую концовку матча Медведева с Тином во втором круге Australian Open
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Дождь ненадолго прервал матч чемпиона US Open — 2021 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева со 121-й ракеткой мира 19-летним американцем Лёнером Тином во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025. Это случилось в пятом сете при счёте 5:5 (15:15).

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 1 7 10
3 		6 4 7 10 6 6 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В данный момент на стадионе закрывают крышу, а сотрудники корта протирают его поверхность, так как капли дождя уже успели попасть на неё.

Фото: скриншот из трансляции

Медведев неожиданно уступил две партии на старте матча — 3:6, 6:7 (4:7). Россиянин был близок к вылету с турнира, однако всё же перевёл встречу в четвёртый сет (7:6 (10:8)), который уверенно выиграл со счётом 6:1.

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