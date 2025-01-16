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Даниил Медведев сенсационно проиграл 121-й ракетке мира во втором круге Australian Open

Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сенсационно не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2024. Таким образом, Медведев не смог защитить очки за прошлогодний финал.

Во втором раунде Медведев (5) со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10) уступил 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лёнеру Тину (Q). Напряжённая встреча продлилась 4 часа 53 минуты.

В рамках встречи Медведев 20 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 10 брейк-пойнтов из 24 (42%). На счету Тина семь эйсов, четыре двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 15 заработанных (60%).

Следующим соперником Тина на Australian Open — 2025 станет 69-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте.