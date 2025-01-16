Медведев провёл восьмой матч в карьере на ТБШ длительностью более четырёх часов

Российский теннисист, чемпион US Open — 2021, победитель итогового турнира ATP и Кубка Дэвиса, пятая ракетка мира Даниил Медведев сенсационно проиграл 121-й ракетке мира американцу Лёнеру Тину. Этот матч стал для россиянина восьмым в карьере на турнирах «Большого шлема», в которых не хватило четырёх часов для выяснения победителя. Матч окончился со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7) в пользу американца.

Из восьми таких встреч Медведев провёл пять на Открытом чемпионате Австралии и по одному — на Уимблдоне-2024, «Ролан Гаррос» — 2023, US Open — 2019.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим победителем турнира является Янник Синнер. Итальянец обыграл Медведева в финале Australian Open — 2024.