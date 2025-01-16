Даниил Медведев показал свой худший результат на Australian Open с 2018 года
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Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев продемонстрировал свой худший результат на Открытом чемпионате Австралии с 2018 года.
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
121
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6 8
|1
|7 10
|
|6 4
|7 10
|6
|6 7
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Во втором круге Australian Open — 2025 Медведев (5) со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10) уступил 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лёнеру Тину (Q). Напряжённая встреча продлилась 4 часа 53 минуты.
В последний раз Медведев покидал Мельбурн так рано семь лет назад, в 2018 году.
Выступления Медведева на Australian Open:
2017 год — 1-й круг;
2018 год — 2-й круг;
2019 год — 4-й круг;
2020 год — 4-й круг;
2021 год — финал;
2022 год — финал;
2023 год — 3-й круг;
2024 год — финал.
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