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Даниил Медведев показал свой худший результат на Australian Open с 2018 года

Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев продемонстрировал свой худший результат на Открытом чемпионате Австралии с 2018 года.

Во втором круге Australian Open — 2025 Медведев (5) со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10) уступил 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лёнеру Тину (Q). Напряжённая встреча продлилась 4 часа 53 минуты.

В последний раз Медведев покидал Мельбурн так рано семь лет назад, в 2018 году.

Выступления Медведева на Australian Open:

2017 год — 1-й круг;

2018 год — 2-й круг;

2019 год — 4-й круг;

2020 год — 4-й круг;

2021 год — финал;

2022 год — финал;

2023 год — 3-й круг;

2024 год — финал.