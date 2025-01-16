Даниил Медведев покинет топ-5 мирового рейтинга после неудачи на Australian Open — 2025

Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев покинет топ-5 мирового рейтинга ATP по итогам неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

Во втором круге Australian Open — 2025 Медведев (5) со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10) уступил 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лёнеру Тину (Q). Напряжённая встреча продлилась 4 часа 53 минуты.

В данный момент в лайв-рейтинге Медведев занимает шестую строчку, однако AO-2025 только начался, и у некоторых игроков ещё есть возможность обогнать Даниила по итогам турнира.

Отметим, что Медведев выпадет из топ-5 рейтинга ATP впервые с марта 2023 года.