Даниил Медведев впервые с «Ролан Гаррос» — 2023 проиграл на ТБШ раньше третьего круга

Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев продемонстрировал своё худшее выступление на турнирах «Большого шлема» со времён «Ролан Гаррос» — 2023.

Это произошло на Australian Open — 2025. Медведев (5) со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10) уступил 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лёнеру Тину (Q). Напряжённая встреча продлилась 4 часа 53 минуты.

Напомним, на «Ролан Гаррос» — 2023 Медведев проиграл в первом же круге квалифаеру бразильцу Тьяго Уайлду и тоже в пяти сетах.

При этом важно отметить, что если на «Ролан Гаррос» Медведев всю карьеру выступает нестабильно, то на AO у Даниила в 2025-м худший результат за последние семь лет.