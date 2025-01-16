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Даниил Медведев впервые с «Ролан Гаррос» — 2023 проиграл на ТБШ раньше третьего круга

Даниил Медведев впервые с «Ролан Гаррос» — 2023 проиграл на ТБШ раньше третьего круга
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Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев продемонстрировал своё худшее выступление на турнирах «Большого шлема» со времён «Ролан Гаррос» — 2023.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 1 7 10
3 		6 4 7 10 6 6 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Это произошло на Australian Open — 2025. Медведев (5) со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10) уступил 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лёнеру Тину (Q). Напряжённая встреча продлилась 4 часа 53 минуты.

Напомним, на «Ролан Гаррос» — 2023 Медведев проиграл в первом же круге квалифаеру бразильцу Тьяго Уайлду и тоже в пяти сетах.

При этом важно отметить, что если на «Ролан Гаррос» Медведев всю карьеру выступает нестабильно, то на AO у Даниила в 2025-м худший результат за последние семь лет.

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